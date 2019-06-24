نجوم الباك.. 10 تلاميذ يتفوقون بمعدلات عالية والإناث يستحوذن على 8 مراتب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن عشر أعلى المعدلات العامة، المحصل عليها على المستوى الوطني، والمتعلقة بنتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو 2019.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن الإناث حصلن على ثمان رتب من بين عشرة، في الوقت الذي تربع فيه التلميذ ياسين هباز، على قمة المعدلات حاصلا على المرتبة الأولى، بمعدل 19.40، شعبة علوم رياضية فرنسية، وبنفس الشعبة التلميذة هناء شقاف بمعدل 19.39 التي حصلت على المرتبة الثاني مناصفة مع التلميذة سلمى لمري، شعبة علوم فيزيائية- فرنسية، على معدل 19.39.

مقابل ذلك حصل التلميذ ياسين ورضان، على المرتبة الثالثة بمعدل 19.38 شعبة علوم رياضية – خيار فرنسية، والمرتبة الرابعة كانت من نصيب كل من مريم الصاميت، شعبة علوم فيزيائية- خيار فرنسية، 19.36، ورحاب الضعيف، علوم فيزيائية- خيار فرنسية، بمعدل 19.36.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب سلمى مسواك، بمعدل 19.3 والمرتبة السادسة، من نصيب حنان نور موسى، بمعدل 19.33، شعبة علوم فيزيائية، وإكرام قويبعاتي، بشعبة علوم فيزيائية – خيار فرنسية.

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وبالمرتبة السابعة، حلت كل من إقبال مندون، بعلوم فيزيائية – خيار فرنسية، بمعدل 19.29، وبنفس المعدل أهل مريم بوستة، للحصول على المرتبة السابعة، إضافة إلى لينة ابن المليح شعبة علوم فيزيائية.

وحصلت التلميذة إنصاف أكسيسو، على المرتبة الثامنة، شعبة علوم فيزيائية- خيار فرنسية، بمعدل 19.28، وفي المرتبة التاسعة، جاءت شيماء شبار، شعبة علوم فيزيائية – خيار فرنسية، بمعدل 19.26، إضافة الى، إكرام نوطفيا، شعبة علوم فيزيائية.

وحاز على المرتبة العاشرة، أدم كوكني، شعبة علوم رياضية.