سعد الصغير: أتمنى تقديم ديو مع الداودي

نفى الفنان المصري سعد الصغير، اليوم الاثنين، الأخبار التي راجت مؤخرا، حول تأييد المحكمة المصرية لحكم صادر في حقه بالسجن غير النافد، بسبب التهرب الضريبي.

ورد نجم الأغنية الشعبية على كلام اللبنانية مريام فارس حول مصر، والضجة التي خلقتها بتصريحها في موازين، معتبرا إياها لم تقصد، لكنه لامها على تقصيرها بخصوص موضوع الغناء في المصر، وتغيير البلد الذي اشتهرت فيه، بالتوجه نحول الغناء في ببلدن خليجية.

وتحدث سعد الصغير عن رغبته في تقديم عمل مشترك مع الفنان الشعبي عبد الله الداودي، وقد تواصل مع أصدقاء له من أجل الوصول إلى نجم الأغنية الشعبية المغربية.

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هذا ويلتقي سعد الصغير، مع جمهوره في المغرب ليلة اليوم الاثنين، على منصة النهضة للمرة الثانية.