شرع مسؤولو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في فتح باب المفاوضات مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق لنادي الرجاء الرياضي، في أفق التعاقد معه، في حال فشل مفاوضات التمديد مع التونسي فوزي البنزرتي.
وسارعت فعاليات ودادية ربط الاتصال بالمدرب الإسباني، لجس نبضه حول إمكانية إشرافه على تدريب بطل المغرب، خلال الفترة المقبلة.
من جهته لم يعارض غاريدو فكرة الإشراف على تداريب الفريق الأحمر، غير أنه طرح بعض الشروط من أجل العودة إلى البطولة الاحترافية.
وينتظر الوداد ما ستسفر عنه مفاوضاته مع مدربه الحالي فوزي البنزرتي، الذي طالب براتب شهري يفوق 50 مليون سنتيم، علما أنه يتقاضى 25 مليون سنتيم، في العقد المُبرم مع الفريق البيضاوي، بداية الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب البنزرتي المالية تقود الوداد للتفاوض مع غاريدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.