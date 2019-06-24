مطالب البنزرتي المالية تقود الوداد للتفاوض مع غاريدو

شرع مسؤولو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في فتح باب المفاوضات مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق لنادي الرجاء الرياضي، في أفق التعاقد معه، في حال فشل مفاوضات التمديد مع التونسي فوزي البنزرتي.

وسارعت فعاليات ودادية ربط الاتصال بالمدرب الإسباني، لجس نبضه حول إمكانية إشرافه على تدريب بطل المغرب، خلال الفترة المقبلة.

من جهته لم يعارض غاريدو فكرة الإشراف على تداريب الفريق الأحمر، غير أنه طرح بعض الشروط من أجل العودة إلى البطولة الاحترافية.

وينتظر الوداد ما ستسفر عنه مفاوضاته مع مدربه الحالي فوزي البنزرتي، الذي طالب براتب شهري يفوق 50 مليون سنتيم، علما أنه يتقاضى 25 مليون سنتيم، في العقد المُبرم مع الفريق البيضاوي، بداية الموسم الماضي.