“كان” 2019 – أنغولا تجبر “نسور قرطاج” على اقتسام النقاط

حسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، اليوم الاثنين، مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الأنغولي، ضمن أولى الجولات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها الملاعب المصربة إلى غاية 19 يوليوز القادم.

وتمكن منتخب تونس من إنهاء الشوط الأول للمباراة التي احتضنها ملعب السويس، متقدما بهدف نظيف، أحرزه العميد يوسف المساكني من علامة الجزاء، في الدقيقة 34، مانحا “نسور قرطاج” سبقا معنويا قبل بداية الفصل الثاني من المواجهة.

ونجح المنتخب الأنغولي في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب دجالما كامبوس في الدقيقة 73، ليعلن الإثيوبي باملاك تيسيما حكم اللقاء، عن صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وأصبح في رصيد كل منتخب نقطة واحدة، في صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع مساء اليوم الاثنين، المنتخب الموريتاني بنظيره مالي.