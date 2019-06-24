قائد الجيش الجزائري: قوات الأمن ستكون صارمة مع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

حذرت وزارة الدفاع الجزائرية بأن قوات الأمن ستكون «صارمة» في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.
وجاء التحذير في بيان نقل عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غربي الجزائر أنّه «تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الادعاء أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير حالي ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد في إطار حملة مستمرة على النخبة الحاكمة سابقا.
وقال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان إنه إلى جانب رئيس الوزراء السابق، تمت إحالة وزير السياحة عبد القادر بن مسعود ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان إلى المحكمة العليا.
ولم يعلق أي منهم على القضية علنا.
وذكر البيان أن ستة من ولاة الولايات أحيلوا أيضا إلى المحكمة العليا في نفس القضية.
والجيش الآن هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالجزائر، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بمثول كل من يشتبه في فسادهم أمام القضاء، بحسب وكالة «رويترز».
وأضافت الوكالة أنّ المحتجين يضغطون الآن من أجل تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرونهما جزءا من النظام.
وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو (تموز) معللة ذلك بعدم وجود مرشحين، لكنها لم تحدد موعدا جديدا للاقتراع.
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