ترمب يفرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف خامنئي



وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي.

وطالب ترامب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، وذلك خلال كلمة ألقاها من داخل البيت الأبيض قبل توقيع العقوبات، موضحا أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة، الخميس الماضي.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب.

كما أوضح أن العقوبات الموقعة على طهران لن تستثني مكتب خامنئي، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران قد تستمر لأعوام.

وقد وصف الرئيس الأميركي الاتفاق النووي "بالكارثي"، ولكنه أفاد بأنه سيكون مستعداً لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين، غير أن طهران رفضت مثل هذا العرض ما لم تسقط واشنطن العقوبات.

وتوجه ترامب إلى خامنئي بالقول «رسالتي إلى خامنئي أن يصبحوا بلدا عظيما بدلا أن ينتهجوا هذا النهج المدمر».

وتعهد ترامب بحرمان كل من يعمل مع خامنئي من الوصول للنظام المالي العالمي.

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