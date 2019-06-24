السودان: (العسكري) يشكل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة

الخرطوم ـ وكالات:

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا “للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة”. وقضى القرار الصادر عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بتعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيسا للجنة، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.‎ ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت قيادات بارزة بقيادة “المجلس العسكري” خلال الفترة الماضية، أن هناك جهودا لإكمال عملية السلام بالسودان من خلال الاتصال بالحركات المسلحة، والانفتاح للتفاوض معها. ويشهد السودان إلى جانب الأزمة السياسية وتبعات عزل عمر البشير، نزاعا مسلحا منذ 2003 في إقليم دارفور راح ضحيته 300 ألف شخص، وخلّف 2.5 مليون نازح، وفقا لبيانات أممية. على صعيد اخر طالبت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية بالسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان إلى البلاد والكف عن “قمع” المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت للمشتركين. وقالت إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي أثناء فض اعتصامات المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري. واعتبرت في كلمة ألقتها في مستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة السودانية “قوبلت بقمع وحشي من قوات الأمن هذا الشهر”. وطالب المجلس العسكري في السودان مؤخرا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بتوحيد جهودهما للوساطة بين “المجلس العسكري” وائتلاف مدني معارض. وتتباين مواقف “المجلس العسكري” والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل.