ليبيا: (الوفاق) تعلن عن عودة الملاحة في مطار معيتيقة

طرابلس ـ (د ب أ)- أعلنت حكومة الوفاق الليبية عودة حركة الملاحة الجوية لوضعها الطبيعي أمس الاثنين في مطار”معيتيقة” بوسط طرابلس، بعد تعليقها مساء أمس الأول الأحد وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة إثر استهداف المطار بقذيفة صاروخية. وقالت مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عائشة البصير أمس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):”الوضع طبيعي جدا في المطار، والرحلات تسير حسب مواعيدها”. وأضافت: “كنا نظن أن القصف استهدف نهاية مدرج المطار، ولكن بعد إخماد النيران التي اشتعلت بالعشب، اتضح أن القذيفة التي استهدفت المطار سقطت في العشب المحيط بالمدرج، ولم ينجم عنها أي خسائر”. ولم تحدد مديرة مكتب الإعلام نوع أو مصدر القذيفة. وجرى استهداف مطار”معيتيقة” بقذائف صاروخية أربع مرات منذ اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع أبريل الماضي بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”.كما وقع استهداف المطار قبل ذلك أكثر من مرة في العام الماضي من قبل مجموعة مسلحة في منطقة “تاجوراء” بالضاحية الشرقية لطرابلس، يقودها مسلح يكنى بـ “البقرة” يطالب بالإفراج عن معتقلين تابعين له داخل سجن”معيتيقة” الواقع داخل نطاق المطار، وتشرف عليه قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوفاق.

ويعتبر مطار”معيتيقة”، المطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد خروج مطار طرابلس الدولي عن الخدمة وتدميره بشكل كامل في الحرب التي دارت عام 2014.