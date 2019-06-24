عقوبات إيران وخسائر قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم الإثنين الـ24 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران وخامنئي، وهزيمة أردوغان الساحقة في إسطنبول، وإطلاع المبعوث الأمريكي دول الخليج على تقييم التهديدات الإيرانية، والجبير: إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية ستدفع الثمن، ودلالات وارتدادات انتكاسة أردوغان، وإثيوبيا تعتقل قائدا عسكريا متورطا في محاولة انقلاب أمهرة، وواشنطن تدعم قواتها في الشرق الأوسط بـ3 سفن برمائية هجومية.

أما في الاقتصاد فتطالعون، واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة خانقة ضد إيران، وبورصة قطر تخسر 205 مليارات ريال في ساعات، و1.4 مليار دولار واردات الأردن من دول الخليج خلال 4 أشهر، وحرب تصريحات بين ترامب والفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

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وإلى الملاعب، زاباتا يعلن رحيله عن ميلان.

وفي الفن، "لعبة الطفل" يطارد "حكاية لعبة" في إيرادات السينما الأمريكية.

وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا..