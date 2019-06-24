مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان وحاكم إقليم أمهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت مصر عن تعازيها لحكومة وشعب إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين" وحاكم إقليم أمهرة وعدد من القيادات.

وأصدرت الخارجية المصرية بياناً، الإثنين، جاء فيه: "تعرب مصر عن تعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وصباح الأحد، أعلنت إثيوبيا وفاة رئيس أركان الجيش ساييري ماكونين وحاكم إقليم أمهرة ونائبه، إثر تعرضهم لإطلاق نار بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.

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واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "جهات مأجورة" بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها حكومة إقليم أمهرة الواقعة شمالي البلاد، مساء السبت.

وقال في بيان ألقاه بالزي العسكري، إن الجهات المأجورة حاولت خلال الـ30 عاماً الماضية القيام بعدة عمليات فاشلة، ولن تنجح مستقبلاً، مؤكداً أن الوضع في البلاد والإقليم تحت السيطرة، مناشداً الإثيوبيين التعاون مع الحكومة لتقديم المعلومات للقبض على المتورطين.

وإقليم أمهرة ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة، ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.