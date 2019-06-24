باكستان: نتضامن مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد أي تهديد لأمنها وسيادة أراضيها.

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وأعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأضاف المالكي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالسعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.

وأكد أن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين، مشددا على أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية يثبت تورط النظام الإيراني في دعم مليشيا الحوثي.

ولفت التحالف العربي إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع مليشيا الحوثي الإرهابية بما يكفل حماية المدنيين.