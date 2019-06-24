بومبيو: أجريت محادثات مثمرة مع ولي عهد أبوظبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أنه أجرى محادثات مثمرة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال بومبيو في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، إن المباحثات أكدت ضرورة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور الإمارات حالياً، ضمن جولة له في المنطقة.

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ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية الأمريكي للإمارات، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، خاصة التطورات الأخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها.