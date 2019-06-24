بلجيكا تعتقل رجلا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأميركية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على السفارة الأميركية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي الاثنين.

والسبت اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية رجلا عقب “مجموعة مؤشرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأميركية”.

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وقال المكتب إن “المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق إرهابي وبتحضير عمل إرهابي”.

وكشف عن هوية المشتبه به بالحرفين م.ج فقط، وقد مثل أمام قاضي تحقيق صباح الاثنين، بحسب المكتب.

وقال المكتب إنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.