الان تتابع بلجيكا تعتقل رجلا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأميركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على السفارة الأميركية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي الاثنين.
والسبت اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية رجلا عقب “مجموعة مؤشرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأميركية”.
وقال المكتب إن “المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق إرهابي وبتحضير عمل إرهابي”.
وكشف عن هوية المشتبه به بالحرفين م.ج فقط، وقد مثل أمام قاضي تحقيق صباح الاثنين، بحسب المكتب.
وقال المكتب إنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تعتقل رجلا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.