أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد الحجار، في موضوع السجال الحاصل بين تيار "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي"، أن "الحديث الذي حصل استدعى هكذا مواقف للتوضيح وللتصويب، غير أنه توقف وحصلت تهدئة بعدها. فلنلتزم بالتهدئة".
وشدد على أن "التسوية الرئاسية تمت لأنها تصب في مصلحة لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار عن السجال بين "اللقاء الديمقراطي" و"المستقبل": فلنلتزم بالتهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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