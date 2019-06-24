الحجار عن السجال بين "اللقاء الديمقراطي" و"المستقبل": فلنلتزم بالتهدئة

أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​محمد الحجار​، في موضوع السجال الحاصل بين تيار "المستقبل" و"​اللقاء الديمقراطي​"، أن "الحديث الذي حصل استدعى هكذا مواقف للتوضيح وللتصويب، غير أنه توقف وحصلت تهدئة بعدها. فلنلتزم بالتهدئة".

وشدد على أن "​التسوية الرئاسية​ تمت لأنها تصب في مصلحة لبنان".