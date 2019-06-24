يوسف ضاهر: بحاجة أن نرى كيف ستتم ترجمة الوعود الشفهية التي حصلنا عليها

أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ يوسف ضاهر أن "يوم السبت الماضي حصل حدث كبير بعد أن رفض مجلس المندوبين قرار الهيئة التنفيذية"، مشيرًا إلى أنه "اذا تم الرفض فيجب التفاوض على مكاسب جديدة. نريد أن نعرف ماذا يمكنهم أن يقدموا لنا".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا بحاجة أن نرى كيف ستتم ترجمة الوعود الشفهية التي حصلنا عليها في موضوع التخفيض لمرة واحدة فقط نسبة 10 في المئة مع إلغاء التدرج"، مضيفًا "أننا نتمنى في جلسة ​مجلس النواب​ يوم الخميس المقبل أن يصار إلى إقرار ملف السنوات الخمس للأساتذة".