خليل: صفقة القرن لن تمر ومن سيمرّون جنوباً هم فقط أفواج العائدين إلى كل فلسطين

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ الى ان "​لبنان​ ليس أرضاً لتنفيذ أحلام المستشارين وأفكارهم الأيديولوجية". واوضح خليل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "أزماتنا الاقتصادية ليست مجالاً للاستثمار على حساب القضايا المركزية للعرب وللمسحيين وللمسلمين". اضاف قائلا "​صفقة القرن​ لن تمر من هنا، ومن سيمرّون جنوباً هم فقط أفواج العائدين إلى كل ​فلسطين​".

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