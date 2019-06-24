درويش: اي تسوية سياسية في المنطقة لا يمكن ان تكون على حساب لبنان

اشار النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "‏اي تسوية سياسية في المنطقة لا يمكن ان تكون على حساب ​لبنان​ ومصالحه العليا، والحفاظ على المكتسبات العربية والشرع التي تحفظ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

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