الجميل: المساعدات المتوجهة الى النازحين أقل الإيمان أن يتم شراءها من مصانع لبنان

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "المساعدات المتوجهة الى ​النازحين السوريين​ أقل الإيمان أن يتم شراءها من ​الصناعة​ اللبنانية". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجميل أن "أغلب الشراءات هي من الصناعات الغذائية والفرش".

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