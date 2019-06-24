عدنان منصور: طالما هناك فلسطيني رافض لصفقة القرن لا يمكن ان تمر

اشار الوزير السابق ​عدنان منصور​ الى ان الكيان ال​اسرائيل​ي الغاصب يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، واكد ان ​صفقة القرن​ ليست قدرا محتوما، وقد راهنت اسرائيل في السابق على رضوخ الفلسطيني الا ان هذا ما لم يحصل.

واوضح منصور في حديث تلفزيوني، انه لا يمكن لاي قوة في العالم في مسح ​الشعب الفلسطيني​، وشدد على ان اسرائيل لا ترضى بإقامة دولة فلسطينية، وكل ما هناك ان اسرائيل تريد اعطاء الفلسطينيين فتاة وبعدها تبدأ بمصادرة الاراضي والضغط على السكان لطي صفحة القضية بالكامل.

واكد انه طالما هناك فلسطيني رافض لهذه الصفقة لا يمكن ان تمر، واسرائيل في قمة عنجهيتها لم تستطيع فرض سلام الامر الواقع كيف اليوم؟