حنكش: قاومنا وإنتصرنا بالماضي اليوم سنقاوم وسننتصر

لفت النائب ​الياس حنكش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "‏لم يستشهد أبطالنا من أجل حفنة من الدولارات، كان ممكن أن يقبلوا "بصفقة قرن الماضي" التي نقلها الموفد دين براون إلى الجبهة اللبنانية ، وما أشبه اليوم بالأمس ، كما قاومنا وإنتصرنا بالماضي، اليوم سنقاوم وسننتصر ".

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