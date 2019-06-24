الان عون: الجلسة المسائية للجنة المال اقرت موازنات الاقتصاد والسياحة والاعلام

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إنتهاء الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة التي ناقشت وأقرّت موازنات ​وزارة الإقتصاد​ مع نقاش حيوي حول المساهمات في برنامج الـUNDP (بشكل عام)، و​وزارة السياحة​ مع الموافقة على برنامج تسويقي جديد للسياحة الى لبنان، و​وزارة الإعلام​ مع تحفظات قوية على ممارسة شراء الخدمات في الدولة بشكل عام.

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