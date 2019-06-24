شهيب التقى رابطة المتفرغين: مسؤوليتنا جميعا انقاذ العام الجامعي

عقد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ اجتماعاً مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور ​فؤاد أيوب​، وذلك ضمن اطار متابعة ​اضراب​ اساتذة الجامعة ال​لبنان​ية، وتمّ البحث في آلية التوصل الى تسوية لانقاذ العام الجامعي للطلاب .

وأكد شهيب أن "حماية ​الجامعة اللبنانية​ واجب على الجميع القيام به، ومنذ البداية أكدنا الحرص على الجامعة اساتذة وطلاباً، وتعاطينا بأبوة مع حقوق ​الاساتذة​ المحقة، لكننا في الوقت نفسه لدينا الحرص على ان لا يضيع ​العام الدراسي​ على آلاف ​الطلاب​"، مشيرا الى أن "التواصل سيبقى مفتوحاً ومستمراً سعياً للوصول إلى تسوية تنقذ العام الجامعي وتعيد الطالب إلى مقعده الدراسي بسرعة، وخصوصا أن نهاية العام الدراسي أصبحت على الأبواب".

وشدد على أن "مسؤولية انقاذ الجامعة اللبنانية هي مسؤولية وطنية وتربوية وانسانية مشتركة تتشارك فيها الوزارة مع الاساتذة، وهذه المسؤولية تتطلب الان اعلاء مصلحة الطلاب الذين من حقهم علينا ​حكومة​ ووزارة واساتذة ان يكملوا عامهم الدراسي في الجامعة وهذا ما يقتضي التوصل الى تسوية تحفظ من جهة كرامة الاساتذة وتنهي الاضراب القائم في اقصى سرعة وهذا ما ينتظره منا آلاف الطلاب في لبنان واهاليهم".