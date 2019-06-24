إرسلان يلتقي وزير الدفاع في هذه الأثناء

يلتقي رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال إرسلان​ في هذه الأثناء، في خلدة وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​. وكان ارسلان، لفت​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "نتيجة رعونة بعض الضباط الكبار منهم والصغار في ​الجيش​ نقول ألف حرام أن تصل المؤسسة التي لطالما راهنّا على شفافيتها وصدقيتها الى نتائج لا تحمد عقباها ونأمل أن لا يكون الآتي أعظم ونضطر لكشف ما حصل معنا في عدة لقاءات لا استطيع القول فيها إلاَ أنها فضيحة"، مشيراً إلى أن "كرامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سنؤجّل البحث في التفاصيل علّهم يتعلمون شيئاً من مناقبية فخامته وتاريخه في ضبط الأمور ب​المؤسسة العسكرية​".

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