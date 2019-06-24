وزير الأوقاف السوري: الشعب السوري بكل فئاته وقطاعاته حارب الإرهاب

أكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، أن "الشعب السوري بكل فئاته وقطاعاته حارب الإرهاب والتطرف"، لافتا إلى "أهمية دور علماء سورية في مكافحة التطرف وما قدموه من تضحيات في سبيل ذلك".
ولفت إلى أن "الحفاظ على الوطن يكون بالحفاظ على الثوابت والمسلمات التي تبدأ ببناء الأسرة ورعاية الجوار واحترام المقدسات وصولاً إلى صيانة الوطن والدفاع عنه بالأرواح والدماء"، مبيناً أن "الحركات الوهابية والإخوان لا تمت للإسلام بصلة وأن علماء سورية قدموا التضحيات دفاعاً عن وطنهم في مواجهة الإرهاب والتطرف".
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