الكويتية تعلن عن حادث ارتطام لجناح إحدى طائراتها في فرنسا ولا اصابات

أعلنت الخطوط الجوية ​الكويت​ية اليوم عن حادثة ارتطام لإحدى طائراتها في ​مطار نيس​ الفرنسي دون وقوع إصابات نتيجة خطأ من الموجه الأرضي للطائرات، مشيرة إلى الغاء الرحلة المقررة اليوم إلى الكويت مع توفير حجوزات بديلة وسكن للركاب.

واوضحت "الكويتية" في بيانها، إنه في الساعة 5.20 مساء بتوقيت ​مدينة نيس​ في ​فرنسا​ اليوم الأثنين الموافق 2019/6/24 وبعد وصول رحلتها رقم 182 التي أقلعت من الكويت بطائرة البوينغ ER 300 -777 إلى ​باريس​ / نيس وأثناء توجيهها على أرض مطار نيس في فرنسا من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيههه ارتطم طرف جناح الطائرة الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى مطار نيس الدولي إلى الساحة.

وأشارت إلى أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة إعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات، وعليه فقد تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم الأثنين من نيس إلى الكويت وتقوم الجهات المعنية في ​الخطوط الجوية الكويتية​ حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغية كما باشر الجهاز الفني بالترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة بأسرع وقت ممكن وعودتها للعمل ضمن إسطول الشركة.

كما باشرت الشركة بالتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة بالتحقيقات اللازمة.