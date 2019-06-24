خارجية أميركا: واشنطن تبني تحالفا مع شركائها لتأمين الملاحة في الخليج

نقلت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في ​وزارة الخارجية الاميركية​ أن "السلطات الاميركية تبني تحالفا مع شركائها لتأمين الملاحة في ​الخليج​". وأكد المسؤول، وهو أحد مرافقي وزير الخارجية مايك بومبيو في جولته الإقليمية، أن "برنامج SENTINEL الأميركي المضاد للصواريخ الباليستية سيتيح لواشنطن وحلفائها مراقبة الحركة الملاحية في المنطقة"، موضحا أن "هذا البرنامج مختصة بالردع الاستباقي".

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