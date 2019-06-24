ظريف: سحب الولايات المتحدة لقواتها من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "سحب الولايات المتحدة لقواتها من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم"، مشيرا الى أنه "من الواضح الآن أن حلفاء واشنطن في الخليج يتوقون للحرب ولا يريدون الدبلوماسية".
ورأى ظريف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق 100 في المئة في أنه لا حاجة للوجود العسكري الأميركي في الخليج".
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