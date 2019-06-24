خارجية بريطانيا: هجوم الحوثيين على مطار أبها جبان ومتهور

أكّد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "أننا مصدومون من التقارير عن الهجمات الحوثية على مطار أبها"، مشددًا على "أننا ندين هجوم ​الحوثيين​ الجبان والمتهور على ذلك ​المطار​ السعودي".

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