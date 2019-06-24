أكّد تجمع المهنيين السودانيين، في مؤتمر صحفي، "أننا درسنا أمس المبادرة الأثيوبية - الأفريقية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "أهم ما جاء بالمبادرة الموحدة الإبقاء على التفاهمات السابقة، والمبادرة الموحدة تطرقت إلى حكومة مدنية خالصة".
ولفت إلى أن "المبادرة الموحدة تحدثت عن مناصفة في المجلس السيادي 7-7 وعضو توافقي"، موضحًا "أننا نقدر الدور الكبير الذي تقوم به أثيوبيا للتوسط، فالوساطة الأثيوبية مدعومة من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي".
وشدّد على "أننا ننأى بأن يكون السودان بحالة نزاع بين الدول الإقليمية أو الدولية"، مركزًا على أن "المجلس العسكري يقوّض كل أسس الثورة. كما ندعو لإطلاق المعتقلين السياسيين بأسرع وقت".
واعتبر التجمع أن " المجلس العسكري يفتقر للغة الديبلوماسية خصوصًا بردّه على الوسيط الأثيوبي"، مضيفًا أن "هناك شركات فصلت موظفين لمشاركتهم بالعصيان المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين بالسودان: المبادرة الموحدة تطرقت إلى حكومة مدنية خالصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.