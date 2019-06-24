تجمع المهنيين بالسودان: المبادرة الموحدة تطرقت إلى حكومة مدنية خالصة

أكّد تجمع المهنيين ​السودانيين​، في مؤتمر صحفي، "أننا درسنا أمس المبادرة الأثيوبية - الأفريقية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "أهم ما جاء بالمبادرة الموحدة الإبقاء على التفاهمات السابقة، والمبادرة الموحدة تطرقت إلى ​حكومة​ مدنية خالصة".

ولفت إلى أن "المبادرة الموحدة تحدثت عن مناصفة في المجلس السيادي 7-7 وعضو توافقي"، موضحًا "أننا نقدر الدور الكبير الذي تقوم به أثيوبيا للتوسط، فالوساطة الأثيوبية مدعومة من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي".

وشدّد على "أننا ننأى بأن يكون السودان بحالة نزاع بين الدول الإقليمية أو الدولية"، مركزًا على أن "المجلس العسكري يقوّض كل أسس الثورة. كما ندعو لإطلاق المعتقلين السياسيين بأسرع وقت".

واعتبر التجمع أن " المجلس العسكري يفتقر للغة الديبلوماسية خصوصًا بردّه على الوسيط الأثيوبي"، مضيفًا أن "هناك شركات فصلت موظفين لمشاركتهم بالعصيان المدني".