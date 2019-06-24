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مجهولون يطلقون النار على مسجد في مدينة سبتة

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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات على الأقل، على مسجد "مولاي المهدي"، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.

ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

جدير بالذكر أن ​الشرطة الإسبانية​ شرعت في التحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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