شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الشعب التركى وجه رسالة قوية لأردوغان خلال الانتخابات وأكد رفضه لتصرفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن فوز المعارضة التركية فى انتخابات مدينة إسطنبول تمثل رد فعل قوى من الشعب التركى ضد أردوغان، ورسالة بأنه يرفض كل تصرفاته ويحمل كل كراهية له .
وقالت هيام حلاوة فى بيان لها: "على نياتكم ترزقون هكذا يكون عنوان لخسارة أردوغان فى انتخابات إسطنبول وفوز المعارضة، وبالمقارنة بينه وبين ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد أن معيار المقارنة فى النية الخالصة فى العمل والسعى لخدمة الشعب وليس الدعم الإرهابى .
وتابعت عضو مجلس النواب: نجد فى الوقت الذى ينعقد فى مصر بطوله كأس الأمم الأفريقية ويكون اختيار مصر مقر البطولة، وفوز مصر بهدف فى بداية البطولة ولفت أنظار العالم كله لمصر على تقدمها وصمودها بفضل الله ثم جهود رئيس يحمل هموم شعبه ويسعى على تقديم كل ما يمكنه لضمان حياة كريمة، فى نفس الوقت شعب أردوغان يخذله وتتقدم أحزاب المعارضه ضده.
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