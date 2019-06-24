شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تقر طريقة سحب الثقة من نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنه التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة على تعديل المادة 129 من قانون المحاماة، وهي المادة التي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لايقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم

وتنص المادة 129 كما وافقت عليها اللجنة على :

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إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب، وأسانيده، ومستنداته، وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عٌُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها لأكبر سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.

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وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كان لم يكن.

ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة، إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا.