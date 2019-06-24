شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى موالى للإخوان يعترف: أردوغان ديكتاتور وأسهمه فى النازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف محمد طلبة رضوان، الإعلامى الموالى لجماعة الإخوان، بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ديكتاتور رغم خسارة حزبه انتخابات مدينة إسطنبول، مشيرا إلى أن الجماعة تحاول نفاق الرئيس التركى وتجميل صورته.

ووجه الإعلامى الموالى لجماعة الإخوان، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، رسالة إلى قيادات الأخوان قائلا: أى ديمقراطية التى كسبت يا جدعان؟ الديموقراطية كسبت فى الجولة الأولى، وجاء من التف عليها بالعافية، ولكن لأن كل أدوات العافية ليست متوفرة، وجيشه ليس معه، وأسهمه فى المدن فى النازل، خسر وسيخسر.

وتابع محمد طلبة رضوان: الديمقراطية خسرت يوم قرر الالتفاف عليها وحكم بعد انتهاء مدته بمنصب جديد ويافطة جديدة مكتوب عليها : بقالة الديمقراطية لصاحبها رجب طيب وولده، وهى فى الحقيقة واجهة لنظام يمر من كل ثغرة من ثغرات الديمقراطية ليمارس الديكتاتورية قدر ما تسمح له الظروف.

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