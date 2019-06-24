شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: معلمو قطر ينتفضون فى وجه الحمدين ودعوات بالتظاهر أمام وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن عدد من المعلمين وأولياء الأمور في قطر، اشتكوا بسبب سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية المتخبطة، خصوصا بعد تقليص فترة الإجازة الصيفية، وهو ما يؤثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية، وفقا للمتضررين.

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وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أولياء الأمور والمدرسين دشنوا هاشتاج "ارحمو موظفين المدارس في قطر" عبر موقع تويتر، للتنديد بسياسات الوزارة الفاشلة التي تتعامل بها مع المعلمين، بعد تقليص فترة الراحة السنوية الخاصة بهم لـ40 يوما فقط، والتي تبدأ من 7 يوليو المقبل، حتى 19 أغسطس 2019، ليعودوا مرة أخرى لاستكمال اختبارات الدور الثانى لجميع الصفوف من 1 وحتى 12، ومن المفترض أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمى 2019 /2020 في 20 أغسطس 2019، كما يبدأ الدوام للطلبة بالمدارس للعام الأكاديمي 2019 /2020 في الـ25 من أغسطس 2019، وفقا لبيان وزارة التعليم.

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وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن مئات من القطريين شاركوا على الهشتاج المندد بسياسات حكومة تميم الفاشلة، وقالت حساب حصة القطرية: أكثر وظيفة حبيتها كنت أحس إني مؤتمنة على بنات قطر في كل حصة أدخلها ولكن طفشتونا منها يتعسفكم.. تركت التعليم وتوجهت للعمل الإداري خارج نطاق التعليم بسببكم، أتمنى تفكرون بعقلانية وما تكون قراراتكم ارتجالية لحظية نابعة من شخص له نظرة محدودة، مضيفة أسباب عزوفنا كقطريات عن مجال التعليم وانا من خريجى كلية التربية هو استنزاف طاقة المعلم مع أنه هو أكثر موظف يحتاج تكون عنده طاقة عالية وتركيز.

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