"بعد استهداف خامنئي".. تاريخ عقوبات أمريكا ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي و8 قادة في الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات بالإضافة إلى المرشد الإيراني، قائد سلاح البحرية وقائد القوة الجوفضائية وقائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأصبحت هذه العقوبات هي آخر مراحل العقوبات المفروضة على إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي العام الماضي.

وفيما يلي نرصد أبرز العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران:

أزمة الرهائن في إيران في 1979، وقع الرئيس جيمي كارتر، أولى العقوبات الأمريكية ضد إيران على خلفية واقعة اقتحام مجموعة من الطلاب الإسلاميين في إيران السفارة الأمريكية بها دعما للثورة الإيرانية، واحتجزوا 52 أمريكيًا كرهائن لمدة 444 يوم.

بموجب هذه العقوبات الأمريكية، تم تجميد أصول إيرانية بقيمة 12 مليار دولار شملت ودائع في البنوك وذهب وممتلكات أخرى، ولا يزال بعضها مجمدًا حتى الآن.

- قانون العقوبات ضد إيران وليبيا

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عام 1995، مرر الكونجرس قانون "العقوبات ضد إيران وليبيا"، والذي بموجبه سيتم معاقبة أي شركة أجنبية توفر استثمارات بأكثر من 20 مليون دولار لصالح تطوير قطاع النفط في إيران.

حكومة جورج بوش عام 2005، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13382، وتم تجميد أصول الأشخاص المرتبطين ببرنامج إيران النووي، وذلك بعد أن رفع الرئيس الإيراني أحمد نجاد الحظر على تخصيب اليورانيوم.

وفي 2007، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، مقاطعة الشركات التي تتعامل تجاريًا مع إيران.

- في عهد أوباما

في 2010، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون العقوبات والمساءلة وإبراء الذمة الخاص بإيران، والذي عزز من العقوبات والقيود المفروضة على إيران، وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص بالواردات الإيرانية لمواد مثل السجاد والفستق والكافيار.

بعد هذا الانسحاب، أعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، والتي شملت 50 بنكًا وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.

وشملت العقوبات أيضًا إدراج نحو 25 مصرفا إيرانيا في قائمة سوداء، بما يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة إيران مع العالم.

وتم حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة كالذهب، بالإضافة إلى الألمنيوم والحديد، والتكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، التي قد تستخدم مدنيا أو عسكريا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية.

في مارس 2019، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة، على مجموعة من الأفراد الشركات تشمل 25 فردا ومؤسسة، تقول إنهم شكلوا شبكة دولية للمساعدة في جمع ملايين الدولارات لتمويل عمليات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.