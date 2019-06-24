مجلس الأمن القومي الروسي يبحث مع بولتون أزمة فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ)

بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، مسائل الاستقرار الاستراتيجي والأزمة في فنزويلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم باتروشيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "إنه ناقش مع بولتون جوانب معينة من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الأمن مع تركيز الاهتمام على مسائل الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة، علاوة على عدد من مسائل الأمن الإقليمي".

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وأوضح أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي تم مناقشة الوضع في فنزويلا بالتفصيل ، وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت حول ضرورة الحوار بهدف تسوية الأزمة السياسية في البلاد.

وبدأ مستشارو الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، في وقت سابق اليوم، محادثات تستمر ليومين في مدينة القدس، والتي من المتوقع أن تركز على أهم قضايا الشرق الأوسط الأمنية وتحديدا إيران.

ومن المقرر أن يعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات وسكرتيرمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اجتماعات ثلاثية وثنائية غير مسبوقة على مدى يومي "الاثنين والثلاثاء" بالقدس تركز نقاشاتها على الشرق الأوسط والتمدد الإيراني بالمنطقة وتهديداته الأمنية.