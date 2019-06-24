ظريف: سحب أمريكا لقواتها من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إن سحب الولايات المتحدة لقواتها من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم.
وجاء ذلك في تغريدة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن قرار الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، يأتي بهدف فرض عقوبات على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي ومكتبه، وسيمنع قادة إيران من الحصول على أي موارد مالية، وسيسمح باستهداف الأشخاص الذين عينهم مكتب القائد الأعلى للثورة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة، أن العقوبات شملت 8 أفراد على صلة بالحرس الثوري الإيراني، أحدهم مسؤول عن أنشطة الحرس الثوري قبالة سواحل مضيق هرمز.
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