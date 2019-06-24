بلجيكا: اعتقال مشتبه به بتهمة التحضير لهجوم إرهابي على السفارة الأمريكية ببروسكل

أعلن مكتب المدعي الفيدرالي في بلجيكا، اعتقال مشتبه به في العاصمة بروكسل، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في بروكسل.
وقال المكتب، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، إن: "قاضي التحقيق في بروكسل وجه إلى مشتبه به يدعى "م.ج" تهمة التخطيط لعملإرهابي ضد السفارة الأمريكية،" مضيفًا أن "الادعاء لديه عدة مؤشرات قادت للاعتقاد بأن الرجل كان يخطط لهجوم".
وأشار البيان إلى أن المتهم ينفي التهم الموجهة إليه، مبينًا أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل أخرى في تلك
وتشهد بلجيكا تهديدات إرهابية في ظل عودة بعض مقاتلي داعش إلى أوروبا.
وأخلت الشرطة البلجيكية في نهاية مايو الماضي محطة القطارات شمال بروكسل بسبب إنذار بوجود متفجرات، كما أغلقت في منتصف مارس الماضي كذلك، جزءًا من شارع المؤسسات الأوروبية في بروكسل، عشية قمة أوروبية، بعد تلقي مؤسسة استشارات في مجال التواصل إنذارا بوجود قنبلة.
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