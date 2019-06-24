القوات العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كيلومترًا من الحدود مع سوريا.

وقال الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قيادة الأنبار للحشد الشعبي "اللواء

19"، نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم، مضيفًا أن القوات انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية، من بينهامناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة.وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 14 إرهابيًا من تنظيم "داعش" في عملية نوعية استباقية لجهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في جنوبي محافظة كركوك.