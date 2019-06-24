الدفاع العراقية تنفي تصريحات "غير مسؤولة" نسبت للوزير الجديد

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، ما نُسب من تصريحات "غير مسؤولة" للوزير الجديد نجاح الشمري، مؤكدة أن الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية.
وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة "السومريةنيوز" العراقية - إن الوزارة تود توضيح أنه بمجرد أن شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيرًا للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب حتى جاءت بعض
وأضافت الوزارة، أن "وزير الدفاع لم يدلِ بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية
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