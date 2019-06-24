مقتل وإصابة 30 حوثيا خلال مواجهات الجيش اليمني في تعز

قتل 12 حوثيا وأصيب 18 آخرون خلال مواجهات الجيش اليمني مع المليشيا الحوثية شرقي مدينة تعز . وقال الناطق باسم الجيش الوطني لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت خلال الثلاثين ساعة الماضية من قتل 12 حوثيا وجرح 18 وأسر آخرين، وذلك خلال المواجهات التي تركزت في تلة مدرسة محمد علي عثمان ومحيطها، ومحيط معسكر التشريفات الجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحية الشرقية والشمالية التي لازالت بيد المليشيات الانقلابية، وكذلك في محيط مستشفى الحمد وورشة طربوش والاحياء المجاورة

وأشار العقيد عبدالباسط إلى أن قوات الجيش تمكنت من تدمير أسلحة وآليات للميليشيا، وأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للميليشيا ودمرت طقما لها، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه.

يذكر أن المواجهات في تعز بين الجيش والمليشيا تعد ضمن المرحلة الثالثة من معركة استكمال تحرير المحافظة والتي سبقتها مرحلتين نهاية الشهر الماضي. وذلك خلال المواجهات التي تركزت في تلة مدرسة محمد علي عثمان ومحيطها، ومحيط معسكر التشريفات الجهة الشرقية، ومحيط القصر الجمهوري من الناحية الشرقية والشمالية التي لازالت بيد المليشيات الانقلابية، وكذلك في محيط مستشفى الحمد وورشة طربوش والاحياء المجاورةلفرزة صنعاء وقرب بوابة معسكر الأمن المركزي الغربية شمال شرق المدينة.وأشار العقيد عبدالباسط إلى أن قوات الجيش تمكنت من تدمير أسلحة وآليات للميليشيا، وأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للميليشيا ودمرت طقما لها، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه.يذكر أن المواجهات في تعز بين الجيش والمليشيا تعد ضمن المرحلة الثالثة من معركة استكمال تحرير المحافظة والتي سبقتها مرحلتين نهاية الشهر الماضي.

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