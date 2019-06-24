أفغانستان: 3.225 مليون مواطن عادوا إلى البلاد بين 2012 و2018

أعلن وزير شؤون اللاجئين والعودة الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي، عودة 3.225 مليون مواطن أفغاني إلى البلاد من مناطق مختلفة حول العالم في الفترة بين عامي 2012 وحتى 2018.
حسبما ذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية - : "إن 291ر2 مليون مواطن غادروا البلاد في الفترة ذاتها، من بينهم 271 ألف مواطن هاجروا إلى دول أوروبية".
وقال بلخي - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين
وأضاف: " على الرغم من النزاعات وانعدام الأمن، فإن أعداد العائدين إلى البلاد أكبر من أعداد المغادرين لها، وهذه نقطة إيجابية وتظهر أن أبناء الوطن راغبين فيه"، موضحًا أن مؤسسة الهجرة الدولية ساعدت الوزارة في جمع البيانات في الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن النتائج دقيقة وغير مبنية على الاستنباطات.
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