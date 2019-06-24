ما بين التلاعب بتصدير النفط والعقوبات هل تنجح أميركا في تصفير نفط إيران؟

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التلاعب بأرقام التصدير
بحسب تقرير لشبكة CNBC الأميركية، فقدت إيران آلاف البراميل من الشحنات النفطية المصدرة منذ 2018، حيث تشير التقديرات إلى أن صادرات طهران النفطية وصلت إلى نصف مليون برميل يوميا في أبريل 2018، أي قبل شهر من انسحاب ترمب من الصفقة النووية، وبعدها أصبحت تقديرات الصادرات النفطية لإيران صعبة، لأنها لا تبلغ أوبك بإحصاءاتها. وينقل التقرير عن بيانات شركة Kpler ، وهي شركة تتعقب تدفقات النفط، أن إيران قامت بتحميل 645.000 برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات على ناقلات في النصف الأول من شهر يونيو ، منها 82% تطفو في مياه الخليج، أي أنه يوجد تلاعب وغطاء من جهات تلتف على العقوبات الأميركية.
قدرة خوض الحروب
ينقل التقرير عن أحد الخبراء الاقتصاديين العالميين التابعين لصحيفة "سكاوك بوكس أوروبا" إنه يمكننا أن نقول بأمان إن إيرادات إيران من النفط قد انخفضت بنسبة الثلثين على الأقل، لذلك فهي في وضع اقتصادي خطير للغاية، وبالتالي فإنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بخوض حرب كذلك". وقدر التقرير بحسب الخبراء أن إيران كانت تصدر ما بين 10 إلى 15 مليون برميل أسبوعيًا من صادرات النفط الخام المنقولة بحراً في الربع الأول من العام، رغم أن واشنطن طبقت قيودا مالية على حوالي 1000 كيان إيراني، بما في ذلك البنوك والأفراد والسفن المرتبطة بقطاع الشحن والطاقة في البلاد. وتبقى مسألة تشديد العقوبات من جهة، وضرب الأنظمة الإلكترونية للحواسيب الإيرانية من جهة أخرى، استراتيجيتان لإضعاف النظام وإرغامه على التفاوض.
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