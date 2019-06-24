عاجل-حبل العقوبات يلتف على رأس الأفعى الإيرانية

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تجفيف الأموال
طبقا لخبراء، فإن خطوة العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف استكمال الأذرع الاقتصادية للنظام الإيراني، حيث تستقر عوائد النفط في الشركات والجهات التابعة للمرشد خامنئي، بينما يعد الحرس الثوري الإرهابي الذراع الاقتصادية للبلاد ويهيمن على العديد من القطاعات الحيوية. كما أن فرض عقوبات على وزير الخارجية ظريف، يمكن أن يعيق تحركاته وأصوله المادية في الخارج، في وقت هو بأمس الحاجة للطواف حول العالم وإقناع المجتمع الدولي بسلمية النظام. كما أن مسألة استقالته التي عدل عنها، مؤخرا، يمكن أن تعود إلى الواجهة مرة أخرى.
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