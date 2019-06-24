هولندا تعلن عودة شبكة الاتصالات بعد انقطاع مفاجئ

أكدت شركة الاتصالات الوطنية الهولندية "كيه.بي.إن"، أنه تم مساء اليوم الاثنين، حل مشكلة الانقطاع الذي أثر على شبكة الاتصالات، وأدى إلى تعطل أرقام خدمات الطوارئ في الإسعاف والشرطة، وذلك بعد أربع ساعات تقريباً.

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وأصاب انقطاع كبير الاتصالات في هولندا اليوم الاثنين، ما أعاق الاتصال بالإسعاف وخدمات الطوارئ الأخرى، ودفع الشرطة إلى نشر جميع أفرادها في وقت الخدمة في الشوارع.

وبدأ الانقطاع المستمر منذ عدة ساعات في شبكة شركة الاتصالات الوطنية (رويال كيه.بي.إن) التي تستخدمها أيضاً شركات أخرى تقدم خدمات في مجال الاتصالات.

وذكر بيان حكومي أن أرقام الاتصال بخدمات الطوارئ "لا يمكن الوصول إليها بسبب عطل فني. نعمل بجد لحل العطل.. إذا احتجتم لمساعدة طبية فورية فاذهبوا للمستشفيات بأنفسكم".

وقالت "كيه.بي.إن" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن شبكتها لخطوط الهاتف الثابتة والمحمولة متوقفة عن العمل. ولم تعط أي مؤشر على سبب العطل أو مدة استمراره.

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والانقطاع الذي بدأ قبل الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) هو أكبر عطل تعيه الذاكرة في هولندا التي يسكنها 17 مليون شخص، وتفاخر بالبراعة الفنية للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات فيها.

وقالت آنا بوستوموس، وهي متحدثة باسم المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب "من المبكر للغاية القول" ما إذا كان هناك هجوم إلكتروني.

وتم إبلاغ الأشخاص الذين لديهم حالات طبية طارئة أو غيرها من حالات الطوارئ على "تويتر" بأن يتوجهوا مباشرة إلى المستشفيات أو إدارات الإطفاء أو مراكز الشرطة المحلية.

ولا تعمل خطوط الهاتف الرئيسية للشرطة وأجهزة الطوارئ.

وقالت الشرطة العسكرية، التي تحرس الحدود الدولية، إنها عززت وجودها في المواقع العسكرية الحيوية والمطارات.

وأبلغت متحدثة باسم الشرطة هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بأن كل أفراد الشرطة العاملين يجري إرسالهم في دوريات.