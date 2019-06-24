ترامب يبعث رسالة "ودية" لزعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه بعث "رسالة ودية للغاية" إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رداً على تهنئة بعث بها كيم إليه الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده.

ويأتي تبادل الرسائل، في وقت لا يزال الخلاف قائماً بين البلدين بشأن مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي، وقبل توجه ترامب يوم الأربعاء في جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إن الرسالة التي تلقاها الأسبوع الماضي من كيم تضمنت تهنئة بعيد ميلاده. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "إن المراسلات بين الزعيمين مستمرة".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أعلنت، أمس الأحد، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقّى رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب على إثرها عن "ارتياحه" لـ"مضمونها الممتاز".

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وعلى الرغم من التوترات بشأن طموحات بيونج يانج النووية، يؤكد ترامب أن علاقته بكيم طيبة. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي يوم الأحد، إنه يأمل أن تؤدي رسالة بعث بها ترامب إلى كيم إلى تمهيد الطريق أمام استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وقال ترامب للصحفيين، خلال مناقشته فرض عقوبات جديدة على إيران، إن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل باهر".