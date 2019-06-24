عشرات القتلى من "داعش" في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، مقتل 14 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي جنوبي مدينة كركوك شمالي بغداد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان: "بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، تم قتل 14 إرهابياً من عناصر داعش جنوبي كركوك".

وتواصل القوات العراقية، وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي، شن عمليات استباقية لتعقب فلول "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، والحد من نفوذهم وتحركاتهم بهدف القضاء عليهم.

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