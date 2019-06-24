ماكرون يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب بشأن إيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب "على انفراد"، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني.

وقال ماكرون "سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعاً على انفراد مع الرئيس ترامب"، مضيفاً: "أرسلت مستشاري الدبلوماسي إيمانويل بون الأسبوع الماضي إلى إيران".

وضاعفت فرنسا خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتجنب أي نزاع عسكري محتمل بين الدولتين.

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وعلى صعيد آخر، طالب ماكرون من ترامب، الذي يكرر انتقاداته للاتحاد الأوروبي، "توضيح موقفه" حيال الاتحاد.

وقال: "ثمة بعض الغموض، خصوصاً في ما يتعلق بموقف ترامب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وحيال أنه يقوم بالترويج لبريكسيت صارم"، مضيفاً "أعتقد أن عليه توضيح موقفه تجاه أوروبا".