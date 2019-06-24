بلجيكا تعتقل رجلاً بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الأميركية

اعتقلت السلطات البلجيكية رجلاً يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على السفارة الأميركية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي، اليوم الاثنين.

والسبت، اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية رجلاً عقب "مجموعة مؤشرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأميركية".

وقال المكتب إن "المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق إرهابي، وبتحضير عمل إرهابي".

Advertisements

وكشف عن هوية المشتبه به بالحرفين (م.ج) فقط، وقد مثل أمام قاضي تحقيق صباح اليوم.

اقرأ أيضاً... بلجيكا تعلن هوية مهاجم العسكريين في بروكسل

وقال المكتب إنه لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.