الجبير: طهران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الاثنين، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية"، لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب.

وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة "لو موند الفرنسية" نشرت اليوم "إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

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يشار إلى أن تصريحات الجبير تزامنت مع وصول وزير الخارجية الأميركية إلى السعودية.

وكان الجبير أكد الأسبوع الماضي أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم الإرهابي في خليج عمان.